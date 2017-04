05/04/2017 14:10

MANCHESTER CITY WEST HAM / Il West Ham guarda in casa del Manchester City per rinforzarsi nel prossimo mercato estivo. Come riporta 'Sky Sports', gli 'Hammers' avrebbero messo nel mirino Bacary Sagna e Pablo Zabaleta, da tempo dati in uscita dal club di Guardiola. Il terzino argentino di recente è stato accostato anche alla Roma.

M.D.A.