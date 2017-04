Chelsea-Manchester City, i 'Blues' premiano i tifosi...con una birra!

05/04/2017 14:22

CHELSEA MANCHESTER CITY TIFOSI BIRRA / La gara di stasera contro il Manchester City è di fondamentale importanza per il cammino del Chelsea verso il titolo. Ecco perché i 'Blues' hanno bisogno di tutto il sostegno possibile da parte dei loro tifosi, al punto da premiarli con un'iniziativa originale. Attraverso il proprio sito web, il club fa sapere che ai tifosi che entreranno allo stadio tra le 18.30 e le 19.15 verrà regalata una bottiglia omaggio di 'Singha Beer' oppure una bottiglietta d'acqua. Un premio fedeltà in piena regola per i supporters, per rendere Stamford Bridge una bolgia ben prima del fischio d'inizio.

N.L.C.