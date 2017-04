05/04/2017 13:51

MILAN BERLUSCONI CLOSING / "E' tutto come prima": nessuna novità sul Milan e il closing, ad una settimana dalla data che dovrebbe sancire l'epocale passaggio di proprietà della società rossonera. A dirlo è l'attuale patron, Silvio Berlusconi, durante la sua visita al 'Salone del Mobile di Milano': "E' tutto come prima - ha spiegato - il 13, 14 aprile" in riferimento all'annunciato closing con il gruppo cinese.

