Coppa Italia, Napoli-Juventus: i convocati di Sarri, due assenze

05/04/2017 13:38

COPPA ITALIA NAPOLI JUVENTUS CONVOCATI / C'è Reina ma mancano Tonelli e Giaccherini: Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Juventus, ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma questa sera al 'San Paolo'. Per gli azzurri da segnalare la presenza del portiere spagnolo che compariva tra i convocati anche nella sfida di campionato quando poi su schierato Rafael. Ecco l'elenco completo: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Maksimovic, Strinic, Allan, Diawara, Hamsik, Jorginho, Rog, Zielinski, Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Pavoletti.

B.D.S.