Calciomercato Roma, da Manolas alla 'sorpresa' Salah: il punto sulle cessioni

Michele Spuri

05/04/2017 13:20

CALCIOMERCATO CESSIONI ROMA \ La vittoria di ieri contro la Lazio per 3-2, che ha visto comunque l’uscita dalla Coppa Italia da parte della Roma, oltre ad aver avvicinato ancora di più all’addio Luciano Spalletti, potrebbe aver decretato con anticipo anche alcune possibili cessioni in casa giallorossa. Quello che si appresta ad arrivare sarà un calciomercato Roma intenso per il club capitolino, non solo perché si dovrà scegliere un nuovo allenatore, qualora la decisione del tecnico di Certaldo fosse quella di andare via, ma anche perché bisognerà risolvere i possibili ‘mal di pancia’ di vari giocatori. Il più corteggiato rimane Kostas Manolas, per il quale si parla di un accordo con l’Inter, senza però sottovalutare le sirene dalla Premier League.

Calciomercato Roma, da Paredes a Perotti: la situazione

Il resto delle possibili partenze deriverà anche dal posizionamento in campionato. In caso di arrivo al secondo posto, e quindi accesso matematico alla fase a gironi di Champions League, potrebbe esserci una sola cessione importante, al contrario, invece, se non avverrà questo, le partenze pesanti saranno almeno due. Continua a piacere sia in Spagna che in Inghilterra Diego Perotti, futuro dell’argentino legato anche a chi sarà il prossimo allenatore giallorosso, mentre chi potrebbe partire in caso di offerta giusta è Leandro Paredes. Per l’ex Boca sirene da Premier, Liga, ma anche un possibile ritorno di fiamma della Juventus. Se dovesse arrivare l'offerta giusta, non è escluso che il centrocampista argentino possa essere ceduto anche in caso di secondo posto in combinata con la cessione di Manolas.

Calciomercato Roma, da Salah a Strootman: occhio alle sorprese

Sia Radja Nainggolan che Kevin Strootman attendono segnali dalla società giallorossa per il rinnovo, segnali che però ad oggi non sono ancora forieri di fumata bianca. Intanto per il centrocampista olandese non sono arrivate quelle offerte irrinunciabili ventilate dai media nei giorni scorsi, mentre per il belga resta forte il pressing del Chelsea. Diverso il discorso legato al futuro di Mohamed Salah, con la Roma che potrebbe prendere in seria considerazione l’ipotesi di cessione qualora dovesse arrivare un’offerta monstre (sui 40 milioni di euro).