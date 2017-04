05/04/2017 13:07

NOTIZIARIO SPORTIVO / Torna il consueto appuntamento con il notiziario sportivo: come ogni giorno, Calciomercato.it vi offre le news che arrivano dal mondo dello sport. In primo piano il calcio, con la Lazio che elimina la Roma in semifinale di coppa Italia, e il nuoto con il record di Gabriele Detti nei quattrocento stile libero.

GUARDA IL VIDEO

B.D.S.