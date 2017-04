Napoli-Juventus, opzioni di formazione per Allegri: c'è qualche sorpresa

Antonio Papa

05/04/2017 11:48

NAPOLI-JUVENTUS FORMAZIONE JUVE / Si avvicina Napoli-Juventus di Coppa Italia e l'attenzione è rivolta in gran parte verso la partita, al netto delle tante voci di calciomercato che riguardano le due squadre. In casa Juve, Allegri ha già dato qualche indizio con i convocati e nella conferenza stampa di ieri pomeriggio. Idee tendenzialmente chiare, alcune svelate alcune no, come ad esempio la scelta del portiere.

Napoli-Juventus, Allegri rinuncia a Mandzukic e punta su Neto

La pessima news Juventus di ieri è l'esclusione definitiva di Mario Mandzukic dalla lista dei convocati, cosa che porterà la Juve a un cambio di modulo o più probabilmente all'innesto del duo Asamoah-Alex Sandro a presidiare la fascia sinistra. Qualche chance anche per Sturaro, che pure era stato citato nella conferenza stampa di mister Allegri alla vigilia di Napoli-Juventus. Una delle poche certezze elargite dal tecnico ai giornalisti è la presenza di Neto in porta, poi il resto della probabile formazione resta un piccolo rebus, fra possibile turnover e calciatori in ballottaggio. A destra dovrebbe tornare Cuadrado, in difesa invece potrebbe esserci Dani Alves vista la presenza di Lichtsteiner nella sfida di campionato. Al centro Bonucci con Rugani o Barzagli, ma attenzione al possibile inserimento di Benatia; a sinistra appunto Asamoah. In mezzo al campo uno fra Khedira e Pjanic potrebbe riposare e lasciare spazio a Marchisio, ma attenzione alla mossa Rincon, che potrebbe dare più solidità alla mediana. Lì davanti torna Dybala a supporto di Higuain, che di sicuro vorrà riscattare la gara non indimenticabile di domenica sera. Ci proverà, ma visto il 3-1 dell'andata stasera potrebbe anche non esserci bisogno di un suo gol.