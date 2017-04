Calciomercato Roma, mistero Vermaelen: voti e numeri di una scommessa persa

Michele Spuri

05/04/2017 12:52

CALCIOMERCATO ROMA VERMAELEN \ Arrivato nello scorso calciomercato estivo dal Barcellona con un prestito secco su precisa richiesta di Luciano Spalletti, Thomas Vermaelen non è riuscito ad imporre il proprio ritmo e a trasferire la sua grande esperienza alla difesa giallorossa. La sua stagione sin qui parla solamente di 596 minuti giocati, complici anche alcuni infortuni avuti dal difensore belga. Il suo bilancio nella Capitale è tutt’altro che positivo, e salvo clamorosi colpi di scena, la sua destinazione sarà di nuovo quella blaugrana, visto che tra le priorità del calciomercato Roma non c'è sicuramente il riscatto del difensore.

.

Calciomercato Roma, numeri e voti di Vermaelen

In questi 596 minuti giocati ci sono sette presenze da titolare (4 in campionato, 2 in Europa League e 1 nell’andata del preliminare di Champions League contro il Porto, quando al 41’ del primo tempo è stato espulso per doppia ammonizione). Per quattro volte è subentrato dalla panchina, tre delle quali nei secondi finali (Pescara, Cagliari e Inter) e poi lo spezzone finale di partita contro il Torino. Ben 13 partite le ha saltate per infortunio: da settembre fino a fine novembre ha dovuto combattere con i problemi di pubalgia, ad inizio gennaio ha avuto un affaticamento al polpaccio, e un mese dopo ha avuto un trauma contusivo alla mano. Oltre all’espulsione rimediata contro i portoghesi, il suo terzo cartellino giallo lo ha ricevuto nella sconfitta di Genova contro la Sampdoria.

Sono invece 8 le partite nelle quali il difensore belga ha preso il voto. La sua media è di 5,375: il 6 è arrivato nelle gare contro Udinese, Chievo, Torino e Astra Giurgiu, un 5,5 (a Cagliari) e ben tre 4,5 (con il Porto, a Genova con la Sampdoria e in casa col Villarreal). Numeri impietosi, che testimoniano chiaramente come la scommessa di Luciano Spalletti e Franco Baldini sia stata persa.