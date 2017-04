Serie B, FLOP 11 della 34esima giornata: Parigini, che errore. Pisano e Addae ingenui

Marco Orrù

05/04/2017 12:19

SERIE B FLOP 11/ Per le news Serie B ecco la FLOP 11 della 34esima giornata: troviamo rappresentate ben 9 squadre. Spiccano i due giocatori di Cesena (Cocco e Laribi) e Vicenza (Zaccardo e Bellomo). Sono da segnalare in negativo Pisano del Verona e Addae dell'Ascoli autori di due ingenui falli da rigore.

FLOP 11 della 32esima giornata di Serie B

ARCARI: Solitamente quando prende il posto del giovane Minelli si fa sempre trovare pronto grazie alla sua esperienza. Ieri sbaglia completamente il tuffo sul tiro di Schiavone che gli passa sotto le gambe.

PISANO: Commette il gravissimo e ingenuo fallo da rigore che permette allo Spezia di vincere la partita.

BRUSCAGIN: Presiede la fascia destra del Latina, ma non sfonda mai e si fa trovare impreparato anche in fase difensiva.

ZACCARDO: Della difesa del Vicenza avremmo potuto prendere anche altri rappresentanti, vista la pessima prova, ma scegliamo Zaccardo, l'elemento certamente più esperto.

CHIOSA: Il Novara tutto sommato ha tenuto bene gli avanti della Spal, ma Chiosa è quello che forse è andato più in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Due suoi errori stavano per causare altrettanti gol.

ADDAE: A proposito di falli ingenui, quello che consente a Caputo di andare sul dischetto e segnare il gol della vittoria per l'Entella è da matita blu.

BELLOMO: Aveva il compito di innescare le due punte Ebagua e De Luca, ma non la vede mai. Bisoli, per disperazione, lo toglie all'intervallo.

LARIBI: E' reduce dall'esordio con la Nazionale della Tunisia. Rinfrancato da questo, ha ottenuto il posto da titolare da mister Camplone, ma non ripaga la sua fiducia con una prestazione da 5 in pagella.

PARIGINI: L'errore sottoporta davanti a Pinsoglio è imperdonabile. Eravamo sullo 0-0, poteva essere il gol del vantaggio, ma il giovane esterno lo sbaglia clamorosamente. Esce a inizio ripresa.

AVENATTI: Giornata no per l'attaccante uruguaiano. Lucioni e Camporese gli mettono la museruola e lui non vede mai palla.

COCCO: Veniva dal gol dell'ex contro il Frosinone dello scorso venerdì, il suo quinto in undici partite col Cesena da quando è arrivato nel calciomercato di gennaio. Ieri però era assente, non pervenuto.

All. PECCHIA: La scorsa settimana era stato il miglior allenatore di giornata, oggi torna tra i peggiori. La chance di riagganciare il primo posto, nonostante i problemi degli ultimi mesi, era troppo ghiotta per poterla fallire. E il suo Verona l'ha fallita.

4-3-1-2 - Arcari; Pisano, Bruscagin, Chiosa, Zaccardo; Addae, Bellomo, Laribi; Parigini; Avenatti, Cocco. All.Pecchia