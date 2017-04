Calciomercato Inter, cercasi vice Icardi: missione in Portogallo per Mitroglou

05/04/2017 12:40

CALCIOMERCATO INTER MITROGLOU / Cercasi vice o comunque un'alternativa valida a Mauro Icardi. Questo uno dei grandi obiettivi che l'Inter perseguirà nella prossima sessione di calciomercato. A tal proposito, da tempo si fanno con insistenza i nomi di Andrea Petagna dell'Atalanta e del colombiano Roger Martinez che i nerazzurri tengono 'parcheggiato' al Jiangsu, la squadra cinese del gruppo Suning. Di queste ore, invece, è la pista che porta a Konstantinos Mitroglou: secondo il portoghese 'Record', il bomber greco del Benfica stuzzicherebbe molto i nerazzurri che, attraverso un proprio scout, lo avrebbero visionato anche in occasione della sfida per il titolo tra le 'Aquile' e il Porto andata in scena sabato scorso al 'Da Luz' di Lisbona. Quest'anno il 29enne, che in passato è stato accostato ad altri club italiani mentre ora sarebbe nel mirino pure del Valencia, ha segnato un totale di 25 gol. Nel suo contratto col Benfica, in scadenza nel 2020, sarebbe inserita una clausola rescissoria di 40 milioni di euro.

R.A.