Napoli-Juventus, in campo sarà Higuain-Milik: sfida per Meret sul mercato

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

05/04/2017 12:30

COPPA ITALIA NAPOLI JUVENTUS / A distanza di tre giorni la Juventus torna a mettere piede al 'San Paolo'. Stavolta la sfida non riguarderà il campionato bensì la Coppa Italia. Una gara molto più sentita, dal momento che un risultato positivo potrebbe valere per entrambe l'accesso in finale. I bianconeri di Allegri partono dal vantaggio dell'andata allo 'Stadium', quando s'imposero sugli azzurri per 3-1. Tanti gli episodi contestati al termine di quella gara ma, come ribadito da Insigne, il Napoli dovrà soltanto pensare a fare il proprio dovere.

Due reti da recuperare contro una Juventus non al meglio. Lo ha dimostrato domenica sera, quando ha tirato una sola volta nello specchio della porta avversario, siglando tra l'altro la rete dello 0-1. Il gioco è poi passato nelle mani del Napoli, che ha sprecato molte chance, trovando però il pareggio nella ripresa. Su ben 17 tiri soltanto uno è riuscito a insaccarsi alle spalle di Buffon. Una media decisamente scarsa se si pensa alla gara di stasera. Il Napoli di Sarri dovrà mostrarsi molto più cinico contro una Juventus incerottata per sperare nella finale di Roma.

Napoli-Juventus, dai tanti cambi di Allegri a Milik titolare: le probabili formazioni

La gara di domenica era decisamente importante per il Napoli, volendo restare nella scia della Roma e tenere a bada la risalita della Lazio. E' stato però ottenuto soltanto un punto, che evita problemi nell'immediato ai partenopei ma che di certo non lascia sereni in vista del match contro il gruppo di Inzaghi.

Tutt'altra importanza ha però la gara di Coppa Italia, che rappresenta una sorta di finale anticipata. Il Napoli si ritrova nelle stesse condizioni della Roma, che ieri avrebbe dovuto recuperare due reti alla Lazio, senza subirne. I giallorossi ne hanno messe a segno tre, lasciando però andare in gol anche Milinkovic Savic e Immobile. Per evitare il peggio Sarri si affiderà alla sua difesa titolare, con Reina che tornerà tra i pali, così come Ghoulam sulla fascia. A centrocampo largo ai giovani, con Zielinski e Diawara chiamati a una prova fisica e, per quanto riguarda l'ex Empoli, a ripetuti tentativi da fuori area. Inamovibile Hamsik, guida di questa squadra e napoletano d'adozione. Sente questa sfida, così come Lorenzo Insigne, che pare possa vincere il ballottaggio contro Mertens sulla fascia. Dall'altra parte Callejon e al centro nessun 'piccoletto'. Farà infatti il suo ritorno Milik, che Sarri ha ribadito avrebbe voluto schierare in campo già in campionato.

I tanti impegni della Juventus costringeranno Allegri a operare dei cambi, senza però rinunciare a un ricco reparto offensivo. Confermato Neto per le gare di Coppa, in difesa non resa che Bonucci della 'BBC'. L'esperienza di Benatia inoltre è preferita al talento di Rugani. Ci sarà ancora Khedira, autore della rete del vantaggio bianconero, con Cuadrado pronto a spaccare la partita in qualsiasi momento. Riposerà Marchisio, mentre in campo potrebbe esserci Sturaro. Servirà la sua aggressività stasera, come il talento di Dybala, di nuovo titolare alle spalle dell'immancabile Higuain.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. All.: Sarri. A disposizione: Sepe, Rafael, Strinic, Chiriches, Maggio, Maksimovic, Rog, Allan, Jorginho, Pavoletti, Mertens.

JUVENTUS (4-2-3-1): Neto; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Sturaro; Higuain. All.: Allegri. A disposizione: Buffon, Audero, Chiellini, Barzagli, Rugani, Lichtsteiner, Asamoah, Rincon, Marchisio, Mandragora, Lemina.

Napoli-Juventus, da Meret a Keita: gli obiettivi di Giuntoli e Marotta

Entrambe le squadre stanno ovviamente già pianificando il calciomercato estivo, a partire dai portieri del futuro. Buffon e Reina non sono più giovanissimi ed è impensabile operare una pianificazione futura che coinvolga ancora loro. Il portiere della Nazionale italiana potrebbe anche non chiudere la propria carriera dopo i Mondiali di Russia ma Marotta avrà il dovere di trovare un suo degno sostituto nel prossimo calciomercato Juve. I nomi di talento nel panorama italiano non mancano ma le due avversarie potrebbero ritrovarsi a sfidarsi per Meret. Il suo procuratore ha ribadito come, per accedere a una big, sia anche disposto a fare il secondo. Buffon o Reina potrebbero fargli da chioccia, preparandolo alle responsabilità future. Questo non è però l'unico nome nel mirino di bianconeri e azzurri, con Cragno e Perin per il mercato Napoli e il fenomeno Donnarumma per la Juventus.

Giuntoli ha ben operato sul mercato la scorsa estate, portando in azzurro giovani di assoluto talento. Il prossimo anno Sarri potrà fare affidamento pienamente anche su Rog, mentre Allegri avrebbe bisogno di rinforzi proprio in questo reparto, dopo i tanti colpi in attacco. Uno dei principali obiettivi resta Tolisso, anche se il Lione chiede non poco per il suo cartellino. Sul fronte italiano invece si fa largo la pista Milinkovic-Savic. Sotto la guida di Inzaghi il giovane sta esplodendo, mettendosi in mostra con gol pesanti come quello di ieri alla Roma. E' però intenzione della Lazio rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2020. Al di là dei tanti nomi accostati ai bianconeri, Marotta dovrà di certo trovare il giusto tassello, considerando che Khedira potrebbe dire addio al club al termine del contratto, tentato dall'avventura in MLS.

Sul fronte Napoli infine, al di là di qualche intervento in difesa, che potrebbe scaturire da eventuali addii, date le richieste per Ghoulam, Hysaj e Koulibaly, Sarri potrebbe ritrovarsi a Dimaro con un nuovo innesto sulle fasce. Se è difficile individuare il sostituto ideale di Callejon, dati i suoi perfetti tempi d'inserimento, Keita Balde potrebbe prendere il posto di Mertens. Il belga è tentato dalla pista inglese e potrebbe dire addio al Napoli, accettando l'ultimo grande contratto della carriera. L'esterno della Lazio pare deciso a non rinnovare e, proprio per questo, Giuntoli dovrà essere pronto a prendere parte a una ricca e affollata asta di mercato.