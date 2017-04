Champions League, svolta 'Mediaset': in chiaro anche Barcellona-Juventus!

05/04/2017 12:16

BARCELLONA JUVENTUS MEDIASET / Grande notizia per i tifosi della Juventus. A quanto pare 'Mediaset' avrebbe deciso di trasmettere in chiaro - su Canale 5 - non solo la gara d'andata ma anche il ritorno dei quarti di Champions League contro il Barcellona in programma al 'Camp Nou' il prossimo 19 aprile. La scelta, che non farà felici gli abbonati a 'Premium', dove invece dovrebbe essere trasmesso il match tra Real Madrid e Bayern Monaco, sarebbe stata presa per un doppio scopo: ottenere un più alto numero di share - l'obiettivo nemmeno tanto nascosto è il raggiungimento di 10 milioni di telespettatori - e di conseguenza maggiori introiti pubblicitari.

R.A.