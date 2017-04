05/04/2017 12:06

CALCIOMERCATO SAMPDORIA KATRANIS / La Sampdoria guarda in Grecia per rinforzare la corsia mancina. Come riportato dal sito 'sport-fm.gr', i blucerchiati sarebbero ancora sulle tracce di Alexandros Katranis, 18enne terzino sinistro. Già lo scorso gennaio Osti provò a portarlo a Genova, ma l'Atromitos rifiutò i 600mila euro offerti dai blucerchiati. In estate si prevede un nuovo assalto.

M.R.