Serie B, TOP 11 della 34esima giornata: Troiano-Schiattarella-Maggiore grande trio di centrocampo

SERIE B TOP 11/ Scorrendo la lista delle news Serie B troviamo anche i migliori del turno infrasettimanale. E' tempo quindi della TOP 11 di Calciomercato.it, i migliori giocatori che si sono distinti nella 34esima giornata. Spal, Spezia e Benevento, tre squadre vittoriose ieri, sono rappresentate bene da ben 6 giocatori, due per squadra. Menzione doverosa per tre centrocampisti, Troiano, Maggiore e Schiattarella, decisivi ieri per motivi diversi.

PROVEDEL: Se la Pro Vercelli esce dal Cabassi con un punto lo deve anche e soprattutto al suo portiere che chiude la saracinesca e non fa entrare niente e nessuno.

LUCIONI: Seconda apparizione consecutiva nella nostra Top 11. E' ancora una volta il leader della difesa sannita. Un difensore tra i migliori in B, nonostante i suoi 30 anni da compiere è pronto per un'avventura in Serie A.

MECCARIELLO: A proposito di giocatori pronti per il massimo campionato, eccone un altro. Sta disputando un buon campionato, nonostante le sofferenze della sua squadra. Ieri anche uno strepitoso gol a Benevento, dove è nato.

CASASOLA: Il difensore ex Como ha realizzato forse il gol più pesante di tutta la giornata di ieri. Il colpo di testa in tuffo vale tre punti pesantissimi per il suo Trapani nello scontro diretto contro il Vicenza.

LISUZZO: Come Lucioni, è l'anima e il leader del Pisa. Entra nella ripresa e con un colpo di testa dà un punto di vitale importanza ai suoi per continuare a sperare.

SCHIATTARELLA: Non segna, ma è determinante nella vittoria della Spal. Si procura il rigore del vantaggio spallino con furbizia.

MAGGIORE: Un predestinato. Classe '98, gioca titolare nello Spezia senza nessun timore. In uno stadio come il Bentegodi, contro una squadra come il Verona non si intimorisce e, anzi, sfodera una prestazione superlativa.

TROIANO: A 32 anni si sta riscoprendo goleador: quinto gol stagionale tra campionato e coppa. Ma da quando è giunto all'Entella ormai è un habituè del gol. Prestazione da grande capitano contro l'Ascoli.

CERAVOLO: Nessuna compassione per la sua ex squadra, la Ternana, a cui rifila una doppietta. Si procura il rigore e lo trasforma e poi realizza anche il raddoppio: gol numero 14 in campionato.

ANTENUCCI: Trasforma il rigore che sblocca il match, un penalty pesantissimo visto il recente periodo della squadra di Semplici. Dodicesimo gol stagionale, quasi tutti decisivi come quello di ieri.

GRANOCHE: Un leone. Anzi, El Diablo. Il rigore decisivo, ma anche una partita di sacrificio, con un aiuto anche in fase difensiva. Piccolo lo assiste partendo da dietro e lui lotta contro tutta la difesa veronese, uscendone spesso vincitore.

All. CALORI: Vittoria di un'importanza capitale. Con i tre punti di Vicenza, per la prima volta dopo mesi e mesi, il suo Trapani è fuori dalle ultime tre della classifica. Una rimonta che ha dell'incredibile. Un girone di ritorno da record.

4-3-3 - Provedel; Lucioni, Meccariello, Casasola, Lisuzzo; Schiattarella, Troiano, Maggiore; Ceravolo, Antenucci, Granoche. All.Calori