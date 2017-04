Calciomercato Milan, Bacca addio: le possibili destinazioni

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

05/04/2017 12:25

CALCIOMERCATO MILAN BACCA / Questi potrebbero essere gli ultimi mesi di Carlos Bacca al Milan. Il centravanti colombiano, nonostante da due stagioni sia il migliore marcatore rossonero, viene considerato sacrificabile nella prossima sessione estiva del calciomercato. Già l'altra estate l'ex Siviglia sembrava dovesse partire per consentire al club di fare cassa e investire in altre operazioni in entrata. Ma l'operazione con il West Ham non si concretizzò, a causa della volontà del giocatore di restare a Milano. Per cambiare aria, infatti, Bacca avrebbe preferito una destinazione più importante rispetto a quella rappresentata dagli 'Hammers'. Tra pochi mesi lo scenario di calciomercato Milan può essere il medesimo, con la dirigenza che cercherà di ricavare il massimo e poi spendere il ricavato su un altro bomber.

Calciomercato Milan, dove andrà a giocare Bacca?

Non è semplice ipotizzare il futuro di Bacca lontano da Milanello. Ma stando alle indiscrezioni di questi mesi, sono quattro le possibili destinazioni: Cina, Inghilterra, Francia e Spagna. L'opzione cinese è stata rifiutata nei mesi scorsi, nonostante le ricche offerte, però potrebbe tornare di moda ed essere considerata in caso di una nuova proposta importante. Nella Super League ci sono società che possono ricoprirlo d'oro, anche se le istituzioni calcistiche e politiche cinesi stanno cercando di frenare gli investimenti su giocatori stranieri al fine di valorizzare il patrimonio locale.

Bacca può interessare anche ad alcuni club della Premier League e non è escluso che il West Ham possa effettuare un nuovo tentativo. I londinesi sono sempre alla ricerca di una prima punta e il colombiano piace ancora. Il numero 70 del Milan può fare comodo pure ad altre squadre. In Francia si è parlato più volte della pista PSG, dato che la squadra è allenata da Unai Emery, suo tecnico ai tempi del Siviglia. Però la panchina del basco traballa e la sua permanenza a Parigi è in dubbio. Ma in questi giorni è emersa pure l'ipotesi Marsiglia, che in estate investirà 30-40 milioni su un nuovo bomber. E non bisogna scartare un possibile ritorno in Spagna, dove proprio il Siviglia lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Ovviamente spendendo meno dei 30 milioni incassati nell'estate 2015 per venderlo al Milan. Suggestiva poi l'ipotesi di scambio Bacca-Dzeko con la Roma.

Il club rossonero dovrebbe partire da una richiesta di circa 25 milioni di euro, trattabili. Poi tra bonus e altre clausole ci sarà la possibilità di trovare un accordo. Sicuramente la non più giovanissima età del giocatore, che va verso i 31 anni, non rende facile per i rossoneri l'operazione in uscita. Molto dipenderà anche dal rendimento in questo finale di stagione. Se i gol non mancheranno, allora sarà meno complesso piazzare il classe 1986 nato a Puerto Colombia.