Calciomercato Napoli, da Mertens a Ghoulam: dopo la Lazio è l'ora dei rinnovi

Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

06/04/2017 16:59

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVI. / Occhio al campionato. Dopo le due gare con la Juve non troppo fortunate, con la Lazio il Napoli si gioca tutta la stagione alla ricerca della Champions. Solo dopo la gara contro i biancocelesti, all'Olimpico domenica sera, la società partenopea tornerà con la mente al calciomercato ed alle questioni spinose che ormai da mesi si porta dietro. Tre gli aspetti principali su cui lavorare, ovvero i rinnovi di Dries Mertens, Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam. Tre situazioni diverse, tre calciatori a punti diversi delle rispettive carriere e che potrebbero anche tracciare strade differenti rispetto alla squadra nella prossima stagione.



Calciomercato Napoli, il punto sui rinnovi di Mertens, Insigne e Ghoulam

Le manovre più difficili riguardano proprio l'algerino. Ghoulam potrebbe aver chiuso la sua esperienza italiana, viste anche le richieste che arrivano per lui. Premier, Liga, ma anche Ligue 1, un ritorno alle origini per l'esterno. Stavolta, però, a lui si è interessato il PSG, con la possibilità di giocare a buon livello in campionato ed Europa. In alternativa, occhio all'Atletico di Madrid, in Spagna.

Diverso il discorso per Dries Mertens con le sirene della Premier che si fanno sentire. Il belga, ormai 30enne, sa che il prossimo sarà l'ultimo vero contratto della sua già lunga carriera e non vuole sbagliare. Napoli o via dall'Italia? Anche la situazione familiare inciderà sulla scelta, ma la Cina sembra essere lontana. In Premier ha molti seguaci, non ultimo lo United di Mourinho. Il Napoli, però, ha fiducia e crede di poterlo convincere a restare nella città che l'ha ormai adottato.

Si tornerà alla carica anche con Lorenzo Insigne: il napoletano porta avanti le sue richieste da tempo e ha messo le cose in chiaro già più volte. Vuole il Napoli, vuole sposare la sua città e il progetto della società, ma dal punto di vista economico la forbice sembra ancora larga tra le parti.

Insomma, per il calciomercato Napoli sembra essere arrivati ad un punto di svolta: agire ora per evitare un'estate rovente è il primo obiettivo della società di Aurelio De Laurentiis.