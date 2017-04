Juventus, Higuain punge il Napoli: "Ho cambiato squadra per stare bene"

Raffaele Amato

JUVENTUS HIGUAIN / Un Gonzalo Higuain davvero inedito quello che ha parlato a 'Icon', magazine di Panorama. Nell'intervista il bomber argentino ha toccato principalmente l'argomento famiglia, svelando un retroscena interessante in merito alle news Juventus: "Siamo molto uniti, o almeno ci proviamo. Purtroppo il fatto che siamo un po' dispersi per il mondo non lo rende facile. Mia mamma Nancy, poi, credo abbia sofferto molto per questa divisione: siamo spariti da un momento all'altro, io a 18 anni sono andato a giocare al Real Madrid, mio fratello Federico in Turchia (al Besiktas, ndr). Con lei ho un legame speciale: a dieci mesi mi salvò dalla meningite portandomi in ospedale, andando dal dottore e convincendolo a curarmi senza perdere neanche un minuto. Grazie al suo coraggio tutto è andato bene. Vincere è importante, ma stare bene lo è di più".

Juventus, Higuain: "Ho fatto una scelta perfetta. Ora sono felice"

Il 'Pipita' è poi tornato a parlare della scorsa sessione estiva di calciomercato, vale a dire del suo discusso trasferimento dal Napoli alla Juventus: "I giornalisti sportivi parlano sempre di soldi, questo non lo capisco. Quando si cambia squadra lo si fa per stare bene con se stessi, per essere felici. Io ho preso i miei rischi e non sono pentito delle scelte che ho fatto. Torino è una bella città, qui ho raggiunto la felicità che cercavo. A livello lavorativo e a livello personale sento di aver fatto una scelta perfetta", ha concluso l'argentino.