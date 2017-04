Calciomercato Milan, agente Mammana fa chiarezza sul Valencia

06/04/2017 01:50

CALCIOMERCATO MILAN MAMMANA / Tra gli obiettivi del Milan per rinforzare il reparto arretrato nella prossima stagione c'è anche Emanuel Mammana. Sul difensore centrale argentino del Lione, però, avrebbe messo gli occhi anche il Valencia. Il condizionale è d'obbliogo dopo le parole del suo agente José Seguì a 'Superdeporte', avvistato sulle tribune del 'Mestalla': "Sono valenciano ed ho un abbonamento allo stadio da molto tempo: è solo per questo. Se il Valencia lo sta seguendo, a me non ha detto niente".

M.R.