VIDEO CM.IT - Napoli, da Reina a Cragno: il punto sui portieri tra presente e futuro

05/04/2017 11:32

PORTIERI NAPOLI / Quella del portiere è una questione apertissima in casa Napoli. Sia per quanto riguarda il presente che per il futuro. Reina spera di riuscire a recuperare per la sfida di stasera contro la Juventus, visto che i suoi sostituti Rafael e Sepe non hanno mai convinto troppo Sarri e in estate potrebbero essere ceduti. Per rimpiazzarli sono stati fatti tra gli altri i nomi di Cragno, Meret e Perin. Calciomercato.it vi fa il punto della situazione portieri al Napoli.

BUONA VISIONE!