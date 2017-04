Manchester United, furia Ibrahimovic: "E' un fallimento, non voglio perdere tempo!"

05/04/2017 11:22

MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC / "Non sono venuto qui a perdere tempo!". Rabbia Ibrahimovic dopo il pareggio contro l'Everton che allontana il Manchester United dal quarto posto che vale la qualificazione ai preliminari della prossima Champions League. Nel mirino del fuoriclasse svedese, che ha realizzato su rigore a tempo scaduto la rete del definitivo 1-1, ci sono soprattutto i suoi compagni (ma in parte anche il club): "L'ho detto fin dal primo giorno, non sono arrivo allo United per perdere tempo, ma per vincere - le sue parole riportate dal 'Telegraph' - Ho 35 anni, quindi non 5 o 10 anni di carriera davanti, e qui purtroppo tante cose devono ancora essere risolte. La classifica non mente: siamo in quella posizione perché meritiamo di stare lì. Non ricordo nemmeno l'ultima volta in cui sono arrivato secondo... Tutto ciò che non è il primo posto per me è un fallimento. Ma siamo in corsa in più competizioni, stiamo facendo del nostro meglio e non vogliamo gettare la spugna". Chiosa con un messaggio criptico sul suo futuro: "Tutto dipende da cosa si vuole e da ciò che il club vuole", ha detto Ibrahimovic per il quale si parla di un possibile sbarco nella Mls, ai Los Angeles Galaxy.

R.A.