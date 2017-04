Serie B, LA MOVIOLA: il Novara protesta per il rigore assegnato alla Spal

Marco Orrù

05/04/2017 16:20

SERIE B MOVIOLA/ Il turno infrasettimanale di Serie B è stato parecchio movimentato dal punto di vista degli episodi arbitrali. Quello più contestato è stato il rigore concesso alla Spal contro il Novara per il fallo su Schiattarella di Cinelli. Quest'ultimo è stato uno dei protagonisti del calciomercato di gennaio. Nella fattispecie il centrocampista spallino accentua la caduta, ingannando l'arbitro. Grandi proteste in campo dei giocatori piemontesi e a fine partita del tecnico Boscaglia.

La moviola della 34esima giornata di Serie B

Tra le news Serie B spunta anche il big-match tra Verona e Spezia che è stato deciso da un calcio di rigore trasformato da Granoche. Il penalty è nettissimo: cross di De Col e Pisano che allarga nettamente il braccio, colpendo la palla in area di rigore. La decisione è talmente giusta che nemmeno i giocatori del Verona, Pisano in primis, hanno protestato. In Entella-Ascoli sono stati concessi ben due rigori nel 2-1 finale, entrambi ineccepibili. Benedetti atterra Bianchi in area Entella e Cacia trasforma; Addae fa cadere ingenuamente Troiano e Caputo segna il gol del secondo vantaggio ligure. C'è poi un episodio curioso in Vicenza-Trapani. L'attaccante dei siciliani Jallow, involato a rete, si tuffa letteralmente sul prato del Menti appena Vigorito gli si fa incontro. Una caduta talmente plateale che l'arbitro lo ammonisce per simulazione. Jallow non protesta, ma il portiere dei veneti Vigorito gli si avvicina e gli da un buffetto in testa per la plateale furbata. Il ragazzo però non reagisce e se ne va senza protestare. Probabilmente ha imparato la lezione.

L'altro episodio più contestato della serata è il rigore con cui il Benevento sblocca il risultato contro la Ternana: Ceravolo è bravo e furbo ad andare a terra dopo un contatto con Meccariello a centroarea. Il difensore della Ternana è forse ingenuo, ma certo Ceravolo, da attaccante esperto, ci ha messo del suo. Il penalty è trasformato dallo stesso calciatore. Sono importanti le proteste anche al Cabassi di Carpi da parte della Pro Vercelli per un fallo di mano in area di rigore di Struna. Lo sloveno ha rischiato la massima punizione con un tocco più che sospetto.