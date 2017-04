Napoli-Juventus, quattro big a 'rischio' per la finale

05/04/2017 10:58

NAPOLI JUVENTUS DIFFIDATI - La Juventus cerca questa sera contro il Napoli la terza finale consecutiva in Coppa Italia partendo dal prezioso 3-1 dell'andata. Per la formazione di Allegri, però, c'è da non sottovalutare la situazione diffidati in vista di un eventuale passaggio del turno. Il tecnico bianconero in conferenza stampa non ha dato troppa importanza a questo fattore, mettendo davanti l'obiettivo qualificazione prima di tutto.

Gente come Pjanic, Bonucci - molto probabilmente titolari stasera - oltre a Lichtsteiner e Marchisio salterebbero la finale dell''Olimpico' in caso di ammonizione questa sera, con il difensore e il 'Principino' già appiedati nelle scorse edizioni (Marchisio, insieme a Morata, nel 2015 contro la Lazio, mentre Bonucci saltò la gara dell'anno scorso con il Milan). Alla lista dei diffidati va aggiunto anche il nome di Mandzukic, che però salterà la partita di stasera al 'San Paolo' per infortunio.

G.M.