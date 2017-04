Calciomercato Juventus, offerta per James Rodriguez

05/04/2017 11:08

CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / La Juventus fa sul serio per James Rodriguez; in Spagna ne sono certi. Edurardo Inda, direttore di 'Ok Diario', ha rivelato che l'attaccante colombiano del Real Madrid avrebbe ricevuto un'offerta dal club bianconero. La 'Vecchia Signora', però, è in buona compagnia: anche Barcellona e Manchester United (possibile inserimento nell'affare David De Gea) sono sulle tracce della stella dei 'Blancos'. L'allenatore Zinedine Zidane, nelle scorse ore, si è augurato che l'attaccante colombiano vesta la maglia del Real Madrid anche il prossimo anno.

S.D.