Calciomercato Inter, da Murillo a Brozovic: i 'bocciati' preparano le valigie

Raffaele Amato

05/04/2017 11:14

CALCIOMERCATO INTER / La pesante sconfitta contro la Sampdoria costringe l’Inter a riporre nel cassetto il 'sogno' Champions ma anche a fare un punto definitivo in previsione della prossima stagione. Tradotto: su chi potrà essere utile e chi no alla futura causa nerazzurra. Partendo da Stefano Pioli e passando sicuramente dai calciatori: molti di essi, per non dire mezza rosa, potrebbero essere o sono già stati 'bocciati' e di conseguenza protagonisti del prossimo calciomercato Inter in uscita.

Calciomercato Inter, da Carrizo a Gabigol: mezza rosa... 'bocciata'!

Il conto può partire dalla porta: Carrizo e Berni sono entrambi in scadenza e difficilmente gli verrà proposto il rinnovo. In difesa, per quanto riguarda le corsie laterali, certe o quasi le cessioni di Nagatomo e Santon - quest'ultimo da quanto è arrivato Pioli in campo appena 13 minuti - mentre per il reparto centrali, oltre al ritorno di Sainsbury al Jiangsu, sono possibili quelle di Andreolli, che prima però potrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno, e Jeison Murillo: il colombiano ha ormai perso una maglia da titolare e il possibile arrivo all'Inter di Manolas può dare senz'altro un'accelerata alla sua partenza, magari destinazione Premier League dove è nel mirino del Manchester City di Guardiola.

A centrocampo, invece, quelli candidati all'addio sono essenzialmente Marcelo Brozovic ed Ever Banega. Entrambi sono assai richiesti sul calciomercato e permetterebbero al club di registrare a bilancio una corposa plusvalenza. Infine in attacco è facile fare i nomi di Biabiany, come Santon ai margini della prima squadra, e Rodrigo Palacio che si libererà a parametro zero. Dovrebbero andar via anche Pinamonti (in prestito) e Gabigol: il flop dell'ultima campagna acquisti estiva. Da vedere se in prestito (all'Atalanta?) o a titolo definitivo nel caso arrivasse una grande proposta da qualche club straniero.