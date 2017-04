Roma, Melli durissimo con Spalletti: "Ha rotto le scatole, è insopportabile"

05/04/2017 10:53

ROMA MELLI SPALLETTI / L'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma è giunta davvero ad un passo dal capolinea. L'eliminazione dei giallorossi dalla Coppa Italia fa sfumare un altro obiettivo e, come ripetuto spesso dal tecnico toscano, senza un trofeo non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. Adesso è rimasto soltanto lo scudetto, ma servirà un'impresa per rimontare la Juventus. Ecco perché nella Capitale sono già iniziati i processi. Tra quelli che puntano il dito contro Spalletti c'è anche il noto giornalista Franco Melli che ai microfoni di 'Radio Radio' lancia l'accusa: "Alla Roma comanda un uomo che non ha vinto niente... Ormai ha rotto le scatole, questo culto del superuomo è insopportabile".

