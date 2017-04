FOTO - Calciomercato Inter, Brozovic da Mourinho: l'indizio è social

05/04/2017 10:30

CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC / La pessima prestazione offerta contro la Sampdoria, coronata nel folle fallo di mano che ha portato al rigore decisivo nella sconfitta casalinga dell'Inter per 2-1, ha riportato al centro del mirino della critica dei tifosi Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato potrebbe fare le valigie in estate e prendere il volo per la Premier League: i tabloid inglesi riportano di un forte interesse da parte di Mourinho. E un indizio circa il fatto che l'ex Dinamo Zagabria potrebbe davvero raggiungere il manager portoghese al Manchester United è arrivato direttamente dai social network: Brozovic è infatti diventato un follower dei 'Red Devils' su Instagram e ha messo un Like all'ultimo post.

M.R.