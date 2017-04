Calciomercato Roma, Paredes 'come' Manolas: un derby che sa d'addio

05/04/2017 10:24

CALCIOMERCATO ROMA PAREDES MANOLAS / L'eliminazione in Coppa Italia per mano dei 'cugini' della Lazio rischia di avere importanti ripercussioni sul calciomercato Roma estivo: Kostas Manolas e Leandro Paredes, tra i peggiori in campo nella partita di ritorno contro la formazione biancoceleste allenata da Simone Inzaghi, sono infatti tra i maggiori indiziati a salutare a fine stagione la Roma. Su Manolas c'è il forte pressing dell'Inter, pronto a battere la concorrenza di Arsenal, Juventus e Manchester United, con indiscrezioni delle ultime ore dal Nord Italia che parlano di un'intesa già raggiunta tra i club.

Per il centrocampista argentino, invece, va registrato l'interesse della Juventus, che già a gennaio ha pensato di acquistarlo. Il destino di Paredes dipenderà anche dal parere di Monchi, ds uscente del Siviglia e 'promesso sposo' della Roma: storicaamente, il direttore sportivo punta sui giovani, ma bisognerà capire se vorrà puntare su Paredes o 'fare cassa' per puntare su altri talenti.

S.D.