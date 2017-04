05/04/2017 10:11

CALCIOMERCATO ROMA RüDIGER STROOTMAN / La Roma raccoglie i cocci dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio: secondo quanto si legge questa mattina in edicola sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport', nella rosa giallorossa non c'è solo Kostas Manolas al passo d'addio in estate. L'esodo, infatti, potrebbe riguardare anche Antonio Rüdiger e Kevin Strootman, in bilico tra permanenza e addio.

S.D.