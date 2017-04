Coppa Italia, Napoli-Juventus: le probabili formazioni

05/04/2017 09:58

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS / Secondo atto di Napoli-Juventus. Dopo l'1-1 di domenica in campionato, partenopei e bianconeri tornano a sfidarsi al 'San Paolo' per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. I due tecnici dovrebbero fare ricorso al turnover. Da un lato Sarri spera di recuperare Reina tra i pali, mentre a sinistra Ghoulam dovrebbe prendere il posto di Strinic. In mediana spazio a Zielinski e Diawara, mentre davanti è ballottaggio tra Mertens e Milik. Dall'altro lato Allegri dovrebbe cambiarne addirittura sette: in porta c'è Neto, in difesa solo Bonucci dovrebbe essere confermato, mentre davanti torna Dybala con Sturaro che farà rifiatare Mandzukic. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

JUVENTUS (4-2-3-1): Neto; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Sturaro; Higuain. All. Allegri

ARBITRO: Banti