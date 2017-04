VIDEO CM.IT - Roma-Lazio, festa biancoceleste nella notte a Formello

Dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

05/04/2017 09:40

ROMA-LAZIO / La qualificazione della Lazio in finale di Coppa Italia ai danni dei 'cugini' della Roma ha ridestato l'entusiasmo tra i tifosi biancocelesti: nella notte, circa 100 supporters biaancocelesti si sono radunati al centro sportivo di Formello per festeggiare il passaggio del turno nella coppa nazionale. La squadra allenata da Simone Inzaghi attende la vincente tra Napoli e Juventus ora in finale.

S.D.

GUARDA IL VIDEO: