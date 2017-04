Inter-Milan, 'incubo' sesto posto: ecco cosa cambierebbe per i club meneghini

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

05/04/2017 10:02

MILAN INTER EUROPA LEAGUE / Considerando la classifica attuale della Serie A, Inter e Milan si trovano sesta e settimo con un solo punto di distanza. Si stanno giocando l'ultimo posto che può dare l'accesso alla prossima Europa League, seppur attraverso il fastidioso preliminare di fine luglio-inizio agosto. La quinta piazza, che darebbe la qualificazione diretta, non è distante (-3 per i nerazzurri e -4 per i rossoneri), però rischia di non essere facile da conquistare considerando che davanti le rivali Lazio e Atalanta corrono e non sembrano volersi fermare. Oggi 'La Gazzetta dello Sport' evidenzia il fatto che il sesto posto sarebbe un danno sia sportivo che economico per le due squadre milanesi.

Milan e Inter, un 6° posto da evitare?

L'UEFA ha fissato per il 27 luglio e per il 3 agosto andata e ritorno del preliminare di Europa League, turno che sarebbe poi accesso al successivo playoff (17-24) per qualificarsi alla fase a gironi. Si tratta di una competizione che, costringendo a giocare al giovedì, condiziona un po' il campionato. Il preliminare, inoltre, obbliga ad anticipare il raduno estivo e la preparazione, rischiando poi di pagare un deficit di condizione in primavera.

Senza dimenticare che c'è il rischio di saltare la ricca tournée in Cina nella seconda metà di luglio. A Nanchino, in casa Suning, è già stato fissato il derby Inter-Milan per il 24 luglio. Il cachet è di circa 3 milioni di euro. I nerazzurri non hanno problemi economici, ma ci potrebbe essere un danno di immagine nel non poter abbracciare i propri tifosi cinesi. La proprietà, stando alle ultime news Inter, ci tiene molto e non a caso sono in via di definizione una serie di eventi collaterali per attrarre sponsor regionali sia in Cina sia a Singapore. Per la International Champions Cup i nerazzurri dovrebbe affrontare anche il Bayern (27 luglio) e il Chelsea, due giorni dopo.

Per il Milan nella ICC sono previste sfide contro Borussia Dortmund (18 luglio) e Bayern Monaco (22). Come per i cugini, nel contratto è prevista una clausola per rinunciare alla competizione senza particolari conseguenze. I rossoneri sono fuori dalle coppe europee da tre stagioni ormai e il danno di immagine per il club non è stato di poco conto. Ovviamente la partecipazione alla tournée in Cina avrebbe riscontri commerciali di importanza primaria, considerando i tanti tifosi che il 'Diavolo' ha nel vasto Paese asiatico. A livello di sponsor e partnership è vantaggioso essere presenti sul posto. Però l'aspetto sportivo non può passare in secondo piano.

Il derby di sabato 15 aprile può essere uno spartiacque per la stagione delle due milanesi, che comunque si annunciano protagoniste nel calciomercato estivo. L'Inter con Suning è pronta a fare investimenti importanti. Ma anche i cugini, stando alle recenti news Milan, dovrebbero disporre di un buon budget appena il closing della cessione a Yonghong Li sarà ufficiale.