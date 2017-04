Calciomercato Milan, Montella dubbioso sul futuro: vuole garanzie dal club

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

05/04/2017 09:33

CALCIOMERCATO MILAN MONTELLA / Vincenzo Montella è stato un valore aggiunto per il Milan in questa stagione. L'allenatore campano ha saputo fare la differenza in un contesto complicato, tra note vicende societarie che potevano destabilizzare la squadra e un calciomercato che gli ha regalato poche gioie. Lui ha fatto di necessità virtù, andando a valorizzare diversi giocatori presenti in organico e rimanendo in corsa per l'Europa League. Dopo il pareggio di Pescara, l'obiettivo europeo si è leggermente allontanato e solo la sconfitta dell'Inter a sorpresa contro la Sampdoria l'ha mantenuto in vita. Le voci che accostano al Milan Roberto Mancini e altri allenatori sono poco gradite alla tifoseria, che spinge per la conferma dell'attuale tecnico.

Calciomercato Milan, Montella addio? Ha due opzioni

Stamane sia 'La Gazzetta dello Sport' che 'Tuttosport' riportano i dubbi che Montella ha sul suo futuro al Milan. L'allenatore campano vuole garanzie sul progetto futuro del club. Il 13-14 aprile ci dovrebbe essere il closing del passaggio di proprietà e in seguito avverrà l'incontro con Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, futuri dirigenti rossoneri, per fare chiarezza sulle prospettive societarie. Montella resterebbe volentieri a Milano, considerando il lavoro avviato in questi mesi e la buona base a disposizione, però vuole capire se la futura proprietà targata Yonghong Li potrà accontentarlo in sede di calciomercato Milan per fare il salto di qualità necessario a rendere la squadra più competitiva.

La futura dirigenza del Milan ha la volontà di trattenere l'attuale mister e pertanto metterà sul tavolo argomenti convincenti per non farlo andare via. Innanzitutto dovrà dargli garanzie sul budget per il mercato (dovrebbero esserci 100-150 milioni a disposizione) e discutere poi il rinnovo del contratto, visto che quello in essere scade a giugno 2018. Sullo sfondo, intanto, ci sono le ipotesi Roma e Juventus per Montella.

Quello nella capitale per lui sarebbe un ritorno, considerando che ha indossato la maglia giallorossa da giocatore e ha allenato sia nelle giovanili che in Prima Squadra. Già nel 2012 l'Aeroplanino' fu a un passo dal tornare a Roma, ma non ci fu l'accordo sull'ingaggio con i dirigenti Franco Baldini e Mauro Baldissoni. Dunque l'operazione sfumò e i capitolini puntarono su Zdenek Zeman, fresco di promozione in Serie A col Pescara. Adesso c'è un Luciano Spalletti con un contratto in scadenza e un futuro incerto. Nonostante qualche vecchia ruggine, l'opzione Montella viene presa in considerazione. E anche in casa Juventus, dove Massimiliano Allegri potrebbe lasciare, il tecnico del Milan è tra le ipotesi fatte per la prossima stagioni.