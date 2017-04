Calciomercato Juventus, Marotta prepara un nuovo assalto per Milinkovic-Savic?

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

05/04/2017 09:10

JUVENTUS MILINKOVIC-SAVIC LAZIO - Un altro gol pesantissimo, come nel derby d'andata. Sergej Milinkovic-Savic ha messo la propria firma anche nel derby di ieri sera, certificando insieme alla rete di Immobile la qualificazione della Lazio per l'ultimo atto di Coppa Italia e la conseguente eliminazione della Roma. Nella finalissima dell''Olimpico' il centrocampista serbo potrebbe trovarsi di fronte la Juventus, se i bianconeri manterranno il pronostico dopo il 3-1 al Napoli della gara di Torino.



Proprio quella Juventus che da diverso tempo ha messo gli occhi sull'ex Genk per rinforzare il centrocampo di Allegri per il prossimo calciomercato estivo. Milinkovic-Savic piace alla dirigenza bianconera e al tecnico toscano per la duttilità e il senso dell'inserimento, oltre che per il peso in termini di muscoli e qualità che può apportare nel reparto mediano. La Lazio avrebbe stoppato già sul nascere dei primi sondaggi della 'Vecchia Signora', con l'intenzione di blindare il giocatore attraverso il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2020.



La Juventus però potrebbero presto rifarsi sotto, riformulando un'eventuale offerta ai capitolini del patron Lotito e allo stesso serbo. Inoltre, l'arrivo del fratello e portiere Vanja a luglio al Torino, potrebbe essere un elemento in più in favore dei bianconeri per convincere Milinkovic-Savic a sbarcare sotto la Mole. Senza escludere, comunque, che le brillanti prestazioni del centrocampista classe '95 potrebbero anche catturare l'attenzione di altre big del panorama europeo oltre alla Juve.