Calciomercato Juventus, ecco il piano di Khedira

05/04/2017 08:55

CALCIOMERCATO JUVENTUS KHEDIRA / Il gol realizzato contro il Napoli domenica allo stadio 'San Paolo' ha ribadito, se ce ne fosse stato bisogno, l'importanza di Sami Khedira nella Juventus. Nel futuro del centrocampista tedesco ci sono gli Stati Uniti, dove il giocatore vuole approdare per chiudere la carriera. Prima, però, il calciatore vuole vincere ancora a Torino, come ribadito anche in tempi recenti ("Andrò in America, ma non adesso. Voglio giocare ad alto livello per diversi anni ancora. Voglio vincere la Champions, voglio difendere il titolo mondiale con la Germania e tutto questo non sarebbe possibile andando in Usa o in Cina. Tra l'altro, guadagno bene anche qui"). Il contratto del centrocampista tedesco con il club bianconero scade nel 2018.

S.D.