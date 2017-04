Calciomercato Inter, Kondogbia si blinda in nerazzurro e chiama... Verratti!

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

05/04/2017 08:27

INTER KONDOGBIA VERRATTI - Geoffrey Kondogbia è rinato sotto la cura Pioli. Il giovane centrocampista dell'Inter, messosi alle spalle la negativa stagione scorsa e la parentesi de Boer, ha trovato spazio con continuità dopo l'arrivo a Milano dell'ex tecnico della Lazio. L'ex Monaco, pagato ben 36 milioni di euro nell'estate 2015, si sente adesso un elemento imporrante per lo scacchiere nerazzurro e fa una promessa sul calciomercato ai tiosi: "All'Inter sto bene, la mia famiglia lo stesso e non vedo il perché dovrei andarmene - ha detto Kondogbia come riporta 'La Gazzetta dello Sport' - Magari i tifosi sia spettavano da me qualcosa in più, visto il prezzo pagato per avermi, ma considero il mio bilancio in linea con quello della squadra. Sta a me ora dimostrare le me qualità".

Calciomercato Inter, Kondgobia: "Non vado via. Impossibile rifiutare uno come Verratti"

Kondogbia la prossima stagione potrebbe ritrovarsi di fianco Marco Verratti, 'sogno' del calciomercato Inter ma anche della Juventus: "Non si potrebbe di certo rifiutare uno dei più forti centrocampisti al mondo", sottolinea il giocatore transalpinio. Kondogbia ha poi parole al miele per Stefano Pioli, fondamentale per la sua rinascita: "Il futuro del mister? E' da un anno che sono all’Inter e ormai comincio a capire come vanno certe cose. Basta perdere una partita e saltano fuori nomi sia per la panchina sia per la squadra. E anche quando vinci è lo stesso: fa parte del gioco. Ora invece dobbiamo solo lavorare sodo - ha concluso - Pioli mi ha ridato fiducia, siamo migliorati sul piano tattico e io mi sento migliore perché ho acquisito più esperienza".