Calciomercato Inter, Schick vicinissimo all'accordo con la Sampdoria

05/04/2017 08:19

CALCIOMERCATO INTER SCHICK / Patrick Shick è vicinissimo all'accordo... con la Sampdoria: come si legge sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'attaccante ceco è ad un passo dal firmare il nuovo contratto con il club blucerchiato, intenzionato ad aumentare di molto l'ingaggio attuale da 300mila euro all'anno, alzando in questo modo anche la clausola rescissoria ferma ora a 25 milioni di euro. Il calciatore appare intenzionato a restare un'altra stagione a Genova prima del grande salto in una 'big': c'è l'Inter in agguato.

S.D.