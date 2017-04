CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - Calciomercato Milan, Tielemans per svoltare a centrocampo

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

05/04/2017 08:40

CALCIOMERCATO MILAN TIELEMANS / Ad oggi è complicato immaginare che tipo di calciomercato potrà fare il Milan in estate. Ci sono indiscrezioni che hanno rivelato l'esistenza di un budget da almeno 100 milioni di euro per la campagna acquisti, ma per adesso non ci si può sbilanciare. Non è ancora avvenuto il closing della cessione del club e dunque bisogna prendere con le molle ogni voce riguardante il prossimo calciomercato Milan. La certezza è che, in caso di vendita del 'Diavolo', la nuova proprietà avrà l'obbligo di andare a rinforzare una squadra che in questa stagione ha fatto delle cose buone ma sta comunque faticando ad entrare in Europa League. Nel prossimo campionato le prime quattro accederanno direttamente alla Champions, fattore importantissimo per il club di via Aldo Rossi e il suo bilancio disastrato. Bisogna fare una squadra attrezzata per il ritorno nella massima competizione UEFA, che garantisce ricavi molto consistenti.

Calciomercato Milan, Tielemans è il regista ideale

Un reparto nel quale il Milan dovrà assolutamente intervenire è il centrocampo. Troppi i problemi evidenziati in questa stagione nella costruzione del gioco. Manca un vero regista, uno che sappia dare ordine e gestire la palla nella maniera opportuna. Dopo l'addio di Andrea Pirlo in maglia rossonera non si è più visto un profilo di questo tipo. Ovviamente, trovare un erede del 37enne campione bresciano è praticamente impossibile, però il mercato offre comunque soluzioni di ottimo valore.

Un centrocampista che farebbe sicuramente comodo al Milan è Youri Tielemans dell'Anderlecht. Ha solo 19 anni, dunque è giovanissimo, però si tratta di un ragazzo che possiede già un discreto bagaglio di esperienza e che può da subito incidere. E' opinione di molti che alla squadra rossonera servano elementi di maggiore maturità, però ci sentiamo di dire che il belga è uno di quei gioielli sui cui poter puntare sia per il presente che per il futuro. Un giocatore che merita un investimento (costa circa 30 milioni di euro), perchè sta dimostrando di poter diventare un campione.

Si tratta di un centrocampista moderno, che in mezzo al campo sa fare tutto. Predilige agire da regista, ma all'occorrenza può essere impiegato con buon profitto pure da mezzala. Possiede visione di gioco, elevate doti tecniche, intelligenza tattica, abilità nell'impostazione del gioco e nella conclusione dalla distanza, personalità e ancora margini di miglioramento ampi. E' completo ed è per questo che, nonostante sia giovanissimo, di lui si parla da qualche anno. Ha esordito da 16enne nella Prima Squadra dell'Anderlecht. Questa stagione è stata quella della consacrazione definitiva con la squadra belga considerando i numeri: 18 gol e 11 assist in 42 presenze tra campionato e coppe.

Tielemans sembra pronto per cambiare piazza, approdando in realtà più prestigiose e con pressioni maggiori. Se il Milan ha davvero un progetto serio per rilanciarsi ad alti livelli, il talentuoso Youri può essere il colpo ideale per fare un salto di qualità in mediana. Ovviamente l'operazione non è semplice, perché c'è molta concorrenza e in corsa vi sono club che possono offrire al ragazzo la vetrina della Champions League. In particolare, sembra che l'Atletico Madrid finora si sia mosso meglio. Però è ancora tutto da decidere. Vedremo se il Milan, eventualmente, avrà delle chance per arrivare a questo regista dai piedi sopraffini. L'ideale per il club rossonero sarebbe prendere lui e poi un altro centrocampista con maggiore esperienza. Per adesso, però, è complicato fare previsioni sul mercato rossonero. Ci si può solo limitare a dire cosa servirebbe alla squadra per fare degli step in avanti.