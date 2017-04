Napoli-Juventus, la mossa a sorpresa di Allegri

05/04/2017 08:12

NAPOLI JUVENTUS BENATIA - Possibile sorpresa nello scacchiere di Massimiliano Allegri per la decisiva sfida di stasera in Coppa Italia tra Napoli e Juventus. L’allenatore bianconero aveva annunciato 7-8 cambi nella conferenza stampa di ieri e uno di questi potrebbe riguardare un po' a sorpresa il pacchetto difensivo. Al fianco di Bonucci, che giocherà regolarmente nonostante sia sotto diffida, potrebbe esserci Benatia e non Chiellini. L’ex Roma e Bayern sarebbe infatti favorito sul numero 3 per una maglia da titolare nel cuore del reparto arretrato.



G.M.