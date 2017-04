Calciomercato Lazio, sfida da Torino per Giuseppe Rossi

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

05/04/2017 07:49

CALCIOMERCATO LAZIO ROSSI / Giuseppe Rossi, reduce dalla tripletta segnata con la maglia del Celta Vigo nel 3-1 contro il Las Palmas, potrebbe far ritorno in Serie A. L'attaccante - attualmente in prestito in Spagna ma di proprietà della Fiorentina, con cui il contratto scadrà a giugno - sarà libero di scegliere la sua nuova squadra in estate (a meno di un rinnovo con la Viola).

L'agente Federico Pastorello ha dichiarato nei giorni scorsi: "Rossi vuole un club importante per dare il meglio di sé. Il suo è un calcio molto tecnico, avrebbe più facilità ad esprimersi in una grande squadra che in una medio-piccola. Stiamo cercando l’opportunità giusta. I problemi fisici sono alle spalle: da due anni si allena regolarmente".

Il nome di Giuseppe Rossi è stato accostato con insistenza alla Lazio negli ultimi mesi ma, come si legge sulle pagine di 'Tuttosport' oggi in edicola, un'altra pista italiana conduce a Torino: 'Pepito' potrebbe far coppia con il 'Gallo' Andrea Belotti (intenzionato a restare ancora un anno in granata) nella stagione 2017/2018 nel nuovo 4-3-1-2 disegnato da Sinisa Mihajlovic (ma Rossi potrebbe agire anche da esterno in un 4-3-3). Il Torino potrebbe garantire all'attaccante ora al Celta Vigo un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione (attualmente ne percepisce 2 all'anno). Un altro obiettivo in casa Toro è Inglese del Chievo, nel mirino anche di Fiorentina, Sampdoria e Sassuolo.