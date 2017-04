Calciomercato Inter, non solo Conte per il 'dopo Pioli': tentazione Spalletti

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

05/04/2017 07:33

CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI / In casa calciomercato Inter è tempo di valutazioni sulla guida tecnica per la prossima stagione. L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto della situazione sulle ultimissime indicazioni di Suning: il 'Piano A' si chiama Antonio Conte e l'ipotesi di confermare Stefano Pioli nell'eventualità che non si riesca a 'strappare' l'allenatore ex Juve e Nazionale al Chelsea resta viva, ma ha perso quota nelle ultime ore. Suning è soddisfatta del lavoro di Pioli, ma vorrebbe affidare il ricco calciomercato estivo ad un allenatore di livello internazionale.

Non c'è solo Conte sulla lista di Suning per l'eventuale 'dopo Pioli': il profilo di Diego Pablo Simeone non stuzzicherebbe particolarmente la proprietà cinese, ma il 'Cholo' resta un ex nerazzurro amatissimo dalla piazza. Le new entry sono Jorge Sampaoli (Siviglia) e Leonardo Jardim (Monaco), mentre le recenti tentazioni italiane portano i nomi di Luciano Spalletti, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio e sempre più lontano da Roma, e a Fabio Capello, già contattato un paio di volte ma - nonostante i complimenti rivolti a Suning - orientato a non allenare più.