ITALIANS - Ranocchia si esalta, Rossi show. Borini e Bonera affondano

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato: protagonisti in positivo Ranocchia, Rossi e Giovinco. Flop Borini, Bonera e Piccini.

PREMIER LEAGUE

ANDREA RANOCCHIA (Hull City) 7,5 – In Inghilterra ha ritrovato consapevolezza e autostima. Non si spiega diversamente la sua trasformazione in positivo lontano dalla Serie A. Impeccabile in difesa, trova il gol contro il West Ham.

STEFANO OKAKA (Watford) 6,5 – Non segna ma contro il Sunderland fa una bella gara, assicurando sempre profondità alla squadra. Resta in panca con il West Brom.

FABIO BORINI (Sunderland) 5 – Due sconfitte di fila con Watford e Leicester e la sensazione che non sia un bel momento anche per lui.

NON HANNO GIOCATO: Angelo Ogbonna (West Ham), Matteo Darmian (Manchester United), Vito Mannone (Sunderland), Manolo Gabbiadini (Southampton).

DALLA PANCHINA:

ANTONIO CONTE (Chelsea) 5,5 – La sconfitta con il Crystal Palace sembra indolore per la classifica, ma sappiamo quanto uno come lui non vorrebbe mai perdere.

WALTER MAZZARRI (Watford) 7 – La pausa Nazionali è tornata utile alla sua squadra, che alla ripresa ha rotto il digiuno e ha conquistato sei punti in tre giorni: 1-0 col Sunderlad e 2-0 con il West Brom.

LIGUE 1

MARIO BALOTELLI (Nizza) 7 – Super Mario interrompe il digiuno dal gol, seppur con un calcio di rigore. Contro il Bordeaux gioca una buona partita, confezionando l’assist sulla seconda rete.

THIAGO MOTTA (Psg) 6 – Buona partita in copertura nella finale di Coppa di Lega contro il Monaco.

MARCO VERRATTI (Psg) 6,5 – E’ il faro della squadra in mezzo al campo. Nel successo in finale di Coppa c’è tanto di suo.

NON HANNO GIOCATO: Morgan De Sanctis (Monaco), Andrea Raggi (Monaco).

BUNDESLIGA

GIULIO DONATI (Mainz) 6 – Entra nel secondo tempo con l’Ingolstadt e fa una buona impressione sulla corsia esterna, specie in fase offensiva. Anche se gli avversari finiscono per averne la meglio.

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 6,5 – Gioca una buona gara e va pure in gol sul finale, ma non basta per evitare il ko con il Werder Brema.

LUCA CALDIROLA (Brema) 7 – Torna in campo dopo un lunghissimo periodo di stop e il reparto arretrato sembra tornare ad avere maggiore equilibrio. Non sono casuali le vittorie contro Friburgo e Schalke.

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco) 6 – Dopo la goleada ai danni dell’Augusta, la sua squadra cade di misura nel turno infrasettimanale sul campo dell’Hoffenheim. Nulla che possa interrompere la corsa al titolo, comunque.

LIGA

SIMONE ZAZA (Valencia) 6 – Per un attaccante non fare gol è sempre brutto, ma contro il Deportivo La Coruna la sua squadra vince comunque 3-0 e lui riesce a dare l'apporto in avanti.

SALVATORE SIRIGU (Osasuna) 5,5 – Non ha particolari responsabilità sulle reti due reti subite nel match contro il Bilbao. Continua a pagare gli errori di un reparto difensivo debole.

GIUSEPPE ROSSI (Celta Vigo) 7,5 – Una tripletta con Las Palmas riaccende la luce su di lui, in crisi d’astinenza dal gol da diverse settimane.

ROBERTO SORIANO (Villareal) 7 – Le due reti con l’Eibar non gli regalano la gioia della vittoria, buona gara anche contro il Betis Sivigilia.

NICOLA SANSONE (Villareal) 5,5 – Lotta su ogni pallone, anche se sbaglia un po' troppo nell'area avversaria.

DANIELE BONERA (Villareal) 5 – Rientra in campo con l’Eibar e non gioca la sua migliore partita. Appare spaesato in alcune circostanze e va spesso in affanno, beccandosi pure un giallo.

CRISTIANO PICCINI (Betis Siviglia) 5 – Solo 54’ contro il Villareal dopo l’infortunio all’anca che lo ha tenuto fuori. La condizione fisica non lo fa esprimere al meglio.

NON HANNO GIOCATO: Alessio Cerci (Atletico Madrid), Franco Vazquez (Sivigilia).

MLS

ANDREA PIRLO (New York City) 6,5 – Solita prova di qualità. Intorno a lui la squadra si muove a ritmi impressionanti, producendo gioco e occasioni. Il successo con il San Josè è la naturale conseguenza.

SEBASTIAN GIOVINCO (Toronto) 7,5 – Rientra dall'infortunio e contro lo Sporting Kansas City regala emozioni con giocate spettacolari. La traversa gli nega la rete.

MATTEO MANCOSU (Montreal) 6,5 – Mette a segno un bel gol con il Chicago Fire, ma alla fine la sua squadra non avrà oltre il pareggio.

MARCO DONADEL (Montreal) 6 – Mette la sua esperienza a disposizione dei compagni, specie nei momenti più delicati del primo tempo. Cala nel secondo tempo e viene sostituito.

RESTO DEL MONDO

DOMENICO CRISCITO (Zenit) 6 – Un giallo mette un velo negativo sulla sua buona prestazione contro il Kazan, che viene battuto nettamente.

CRISTIAN PASQUATO (Krylya Sovetov Samara) 6,5 – Entra nella ripresa con il CSKA Mosca e trova la rete che accorcia le distanze, riaprendo fino alla fine il match.

ANTONIO DONNARUMMA (Asteras Tripoli) 6 – Nel pareggio con il Panetolikos ha il merito di aver compiuto un paio di interventi importanti. Bravo in uscita.

GRAZIANO PELLE’ (Shandong Luneng) 6 – Il suo compagno di reparto, Cisse, firma la doppietta, lui lo sostiene e gli crea gli spazi per gli inserimenti.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 6,5 – Novanta minuti a buon ritmo contro il Ferencvaros, anche se non va a segno.

NON HANNO GIOCATO: Nicola Leali (Olympiakos), Giandomenico Mesto (Panathinaikos), Salvatore Bocchetti (Spartak Mosca).

DALLA PANCHINA:

MASSIMO CARRERA (Spartak Mosca) 6,5 – Grazie al successo di misura con l’Orenburg, la sua squadra riprende la corsa solitaria in testa alla classifica del torneo.

MARCO ROSSI (Honved) 6,5 – In un colpo solo stacca le inseguitrici e accorcia sulla testa della classifica, adesso a una sola lunghezza. Il tutto grazie alla vittoria con il Ferencvaros.

FABIO CANNAVARO (Tianjin Quanjian) 6,5 – Arriva il primo successo stagionale, dopo un pareggio e una sconfitta. I suoi superano di misura l’Henan, mostrando di essere cresciuti rispetto alle prime giornate.

TOP

ANDREA RANOCCHIA (Hull City) 7,5

GIUSEPPE ROSSI (Celta Vigo) 7,5

SEBASTIAN GIOVINCO (Toronto) 7,5

FLOP

FABIO BORINI (Sunderland) 5

DANIELE BONERA (Villareal) 5

CRISTIANO PICCINI (Betis Siviglia) 5