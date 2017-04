Roma-Lazio, Inzaghi 'pessimista' su de Vrij e Biglia

Dall'inviato Daniele Trecca

04/04/2017 23:52

ROMA LAZIO DE VRIJ BIGLIA - Preoccupano le condizioni di de Vrij e Biglia in casa Lazio dopo la qualificazione per la finalissima di Coppa Italia a spese della Roma. Lo stesso Siimone Inzaghi - nella conferenza stampa post-partita - ha ammesso che un recupero dei due alfieri biancocelesti è difficile in vista della decisiva sfida in chiave Champions di domenica sera contro il Napoli. Le condizioni dell'olandese e dell'argentino verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico laziale.



G.M.