05/04/2017 01:52

CALCIOMERCATO VALENCIA NACHO GIL / Il Valencia stringe per il rinnovo di Nacho Gil: per il 21enne esterno offensivo spagnolo è pronto un nuovo contratto con ritocco dell'ingaggio e della durata. Come riferisce 'Plaza Deportiva' l'offerta del cub per lui è per un accordo con scadenza nel 2020.

B.D.S.