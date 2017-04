Roma-Lazio, Basta: "Qualificazione mai in dubbio"

04/04/2017 23:41

COPPA ITALIA ROMA LAZIO BASTA / Al termine del derby contro la Roma, è la Lazio a festeggiare, nonostante la sconfitta. Il gruppo di Inzaghi vola in finale, in attesa di scoprire chi sarà la sfidante tra Juventus e Napoli.

In mixed zone Basta ha parlato ai cronisti presenti, tra i quali l'inviato di Calciomercato.it: "La qualificazione non è mai stata in discussione. Ho capito che potevamo farcela quando abbiamo segnato. Il gruppo c'è e ci siamo anche atleticamente".

L.I.