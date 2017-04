ZONA MISTA - Roma-Lazio, Biglia: "C'è voglia di rinnovare. Sono un po' deluso..."

dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

04/04/2017 23:38

ROMA LAZIO BIGLIA / Al termine di Roma-Lazio ha parlato Biglia. Il centrocampista dei biancocelesti si è detto chiaramente felice per l'accesso in finale: "La sconfitta è immeritata ma contava passare il turno - ammette ai microfoni di 'Rai Sport' l'argentino - Queste partite sono quelle in cui impari di più. Ora incontreremo la squadra che gioca meglio (Napoli, ndr.). Speriamo di lottare per la Champions. Solo la Juventus è irraggiungibile. Non sarà facile ma bisogna giocare partita dopo partita. Dopo quello che era successo ad inizio stagione nessuno avrebbe pensato che saremmo stati qui. Manca ancora tanto e bisogna pensare di andare ancora più in alto. Immobile? Può diventare il più forte in Italia".

RINNOVO - Rinnovo sempre più vicino per Biglia con la Lazio. Il centrocampista conferma tutto - "Stiamo lavorando per questo. 60%? Magari di più la voglia di rinnovare c'è".

INFORTUNIO - "Ho sentito un problema all'adduttore. Sono un po' deluso perché un infortunio così potrebbe mettermi in difficoltà".

ZONA MISTA - Luca Biglia è intervenuto in zona mista. L'argentino ha parlato ai giornalisti presenti, tra i quali quelli di Calciomercato.it: "E' un'emozione indescrivibile. Siamo stati bravi a gestirla e mettere la Roma in difficoltà. A partire da domani dobbiamo pensare al Npoli. I nostri tifosi sono stati spettacolari. Abbiamo gente forte, ce la possiamo giocare con le big".

M.S.