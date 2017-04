Salernitana-Cittadella 0-0, Bollini: "C'è il rammarico di non aver vinto"

Matteo Fantozzi e Giovanni Remigare

04/04/2017 23:48

SALERNITANA CITTADELLA BOLLINI / Il tecnico della Salernitana Alberto Bollini ha parlato dopo la gara contro il Cittadella. Ecco le sue parole a 'Sky Sport': “Oggi le difese hanno avuto la meglio. Non siamo stati arrembanti per merito di un avversario che non a caso ha 51 punti. Se vogliamo il tabellino è a nostro favore, è una prova da archiviare col rammarico di non aver vinto ma con la consapevolezza di averci provato. Mancano ancora otto partite, siamo vicini alla salvezza. Questo campionato è imprevedibile, ci sono tanti punti a disposizione, questo mese sarà decisivo. Il gruppo è compatto e in condizione, sono fiducioso".