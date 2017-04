Cesena-Brescia 1-1, Cagni: "Sicuro che ci salviamo"

04/04/2017 23:34

CESENA BRESCIA CAGNI / Il tecnico del Brescia Gigi Cagni tira le somme dopo il pareggio contro il Cesena al Dino Manuzzi. Ecco le sue parole a Sky Sport: "La mia felicità è allenare questo gruppo di ragazzi che stanno dando tutto e di più. Io guardo le prestazioni e vedo che questa squadra sta crescendo. Dobbiamo sempre lottare o altrimenti non andiamo da nessuna parte. Ci sono ancora alcune cose che la squadra non sa fare o meglio non ha l'esperienza per gestirle. Non so come e quando ci salveremo, ma ci salviamo sicuro, stasera ne sono ancor più convinto".