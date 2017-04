Benevento-Ternana, Liverani: "Abbiamo i mezzi per salvarci"

Marco Orrù e Matteo Fantozzi

04/04/2017 23:31

BENEVENTO TERNANA LIVERANI / Fabio Liverani è comunque felice della prova della sua Ternana nonostante la sconfitta maturata al Vigorito contro il Benevento. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Oggi abbiamo giocato bene di fronte avevamo una squadra forte che sta lottando per andare in Serie A. Loro hanno dimostrato di essere davvero un grande gruppo. Mi è piaciuta tanto la reazione dei miei, potevamo trovare anche il pareggio. Sono convinto che abbiamo i mezzi per poterci salvare e lotteremo fino alla fine per raggiungere quest'obiettivo."