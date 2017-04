Roma, Spalletti irritato sul suo futuro: confronto con Sconcerti

04/04/2017 23:22

ROMA FUTURO SPALLETTI SCONCERTI / Al termine della sfida vinta contro la Lazio, Spalletti, che ha mancato la qualificazione in finale di Coppa Italia, ha risposto alle domande dagli studi 'Rai' sul proprio futuro: "Il mio destino è nelle mie mani. Non l'ho messo nelle mani di nessuno se non ai miei calciatori. Lei (Sconcerti) mi ha detto che l'ho messo nelle mani dei miei avversari ma non è così. Quando siamo partiti lo scorso anno eravamo dietro Napoli, Inter e Fiorentina. Ora siamo lì col Napoli, puntando a diminuire la distanza dalla Juventus. DI conseguenza un certo lavoro è stato fatto. Il mio futuro non conta, è importante andare avanti. Nelle squadre contano i calciatori forti, non l'allenatore".

L.I.