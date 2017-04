Roma-Lazio, Spalletti: "Sono stato al gioco della squadra forte che deve vincere"

04/04/2017 23:09

COPPA ITALIA ROMA LAZIO SPALLETTI / Al termine della sfida tra Roma e Lazio, il tecnico giallorosso Spalletti ha parlato a 'Rai Sport': "E' una sconfitta che ci dispiace ma il passato non si modifica. Nel complesso abbiamo fatto bene ma dopo il risultato dell'andata bisognava essere bravi a non subire gol. Non siamo stati pronti, subendo gol alla prima occasione. La differenza è di due reti ma se guardo la gara d'andata non si è fatto tutto male. Ovvio che stasera si era condizionati e tutto diventa più difficile. Il lavoro fatto però ci resta, con la Roma che resta una buoan squadra".

RESPONSABILITA' - "Ci si prende le proprie responsabilità. Io sono stato al gioco del fatto che siamo fortissimi, rendendo partecipi i calciatori. Tutti si dice allo stesso modo che siamo forti e che si deve vincere. Si dice che ho fatto un buon lavoro ma se non vinci conta poco. Contro il Lione potevamo passare ma, come stasera, non siamo stati bravissimo a fruttare le occasioni. Questa qualificazione è stata persa nel secondo gol della prima partita".

L.I.